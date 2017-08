Lucien Van Impe terug thuis na hartaanval en twee operaties

Door: redactie

8/08/17 - 18u19 Bron: Belga

© photo news.

Lucien Van Impe is opnieuw thuis na zijn hartaanval en twee operaties. De laatste Belgische Tourwinnaar vertoeft sinds een paar dagen opnieuw thuis, in Lede, en werkt er rustig aan zijn herstel.

Van Impe werd onwel op vrijdag 21 juli bij hem thuis. Zijn vrouw en dochter brachten hem zelf naar het ziekenhuis van Aalst. Daar bleek dat de oud-renner met verstoppingen in de aders kampte. Hij werd meteen in het ziekenhuis geopereerd, een operatie die anderhalf uur duurde. Enkele dagen later onderging hij een tweede operatie en herstelde hij verder in het ziekenhuis.



"Intussen is Lucien al een paar dagen opnieuw thuis", vertelt zijn vrouw Rita aan Belga. "We hielden het een beetje stil omdat Lucien zich nog altijd heel rustig moet houden. Hij mag geen bezoek ontvangen, niet van vrienden, ook niet van familie en we vragen om dat te respecteren. Enkel onze kinderen mogen langskomen en Lucien moet de drukte mijden. Dagelijks komt een kinesist langs, hij wordt goed in de gaten gehouden en moet nu de tijd nemen om rustig te herstellen. Ik ben blij dat hij opnieuw thuis is en hier verder aan zijn herstel kan werken."