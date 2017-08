Canadees Rob Britton wint tijdrit en neemt de leiding in Ronde van Utah

Door: redactie

2/08/17 - 22u13 Bron: Belga

(Archief) © TDW.

De Canadees Rob Britton (Rally) heeft vandaag de derde etappe in de Ronde van Utah (2.BC) op zijn naam geschreven. Britton was in een tijdrit van negen kilometer tussen Big Cottonwood Canyon en Brighton de snelste.