Barcelona wint 'Clasico' tegen Real Madrid in Miami

Door: redactie

30/07/17 - 10u49 Bron: Belga

© Reporters / Abaca.

De eerste 'Clasico' tussen de twee Spaanse voetbalgiganten FC Barcelona en Real Madrid is in een nipte zege voor Barça geëindigd: 3-2. Het ging om een ontmoeting in het kader van de International Champions Cup in Miami.