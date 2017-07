Kwiatkowski klimt naar tweede plaats in WorldTour-stand, Van Avermaet blijft leider

BB

Michal Kwiatkowski heeft dankzij zijn overwinning in de Clasica San Sebastian een zaakje gedaan in de WorldTour-stand. De Poolse renner van Team Sky telt nu 2.171 punten en wint vijf plaatsen. De leidersplaats van Greg Van Avermaet (BMC), wiens teller op 2.728 punten staat, komt niet in gevaar.

Van Avermaet kwam zelf als achtste over de streep en vergroot zelfs zijn voorsprong. De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) vervolledigt met 2.105 punten de top drie. De Nederlander Tom Dumoulin, die in San Sebastian vierde werd, springt over de Ier Daniel Martin naar de vierde plaats. Philippe Gilbert (Quik-Step Floors) behoudt zijn achtste plaats en is de tweede Belg in de top 10.



In het ploegenklassement blijft Quick-Step Floors met 10.134 punten de soevereine leider. BMC (8.368) verliest zijn tweede plaats aan Sky (8.368), dat met Kwiatkowski (1e) en de Spanjaard Mikel Landa (5e) twee vertegenwoordigers in de top vijf van de Clasica San Sebastian had. Lotto Soudal (3.133) rukt op van de zeventiende naar de vijftiende stek.



. Individueel:



1. (1) Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 2.728 punten



2. (7) Michal Kwiatkowski (Pol) 2.171



3. (3) Alejandro Valverde (Spa) 2.105



4. (5) Tom Dumoulin (Ned) 2.071



5. (3) Daniel Martin (Ier) 2.040



6. (4) Richie Porte (Aus) 1.882



7. (6) Chris Froome (GBr) 1.824



8. (8) Philippe Gilbert (Bel) 1.765



9. (9) Nairo Quintana (Col) 1.711



10. (10) Peter Sagan (Slk) 1.570



...



46. (46) Oliver Naesen (Bel) 620



48. (47) Jasper Stuyven (Bel) 612



57. (56) Jens Keukeleire (Bel) 518



64. (72) Tiesj Benoot (Bel) 427



75. (74) Tom Boonen (Bel) 339



76. (75) Yves Lampaert (Bel) 330



82. (80) Dylan Teuns (Bel) 295



83. (82) Tim Wellens (Bel) 289



96. (93) Sep Vanmarcke (Bel) 243



113.(111) Edward Theuns (Bel) 180



115.(140) Jan Bakelants (Bel) 168



116.(113) Thomas De Gendt (Bel) 165



123.(119) Jens Debusschere (Bel) 150



130.(126) Maxime Monfort (Bel) 135



143.(147) Serge Pauwels (Bel) 115



156.(179) Jelle Vanendert (Bel) 92



183.(177) Nikolas Maes (Bel) 65



184.(178) Laurens De Vreese (Bel) 64



188.(186) Jurgen Roelandts (Bel) 60



200.(199) Baptiste Planckaert (Bel) 52



202.(201) Laurens De Plus (Bel) 52



222.(221) Jelle Wallays (Bel) 44



225.(225) Dries Devenyns (Bel) 42



226.(226) Floris De Tier (Bel) 42



235.(245) Tosh Van Der Sande (Bel) 41



237.(235) Loïc Vliegen (Bel) 40



245.(242) Tom Van Asbroeck (Bel) 35



255.(251) Julien Vermote (Bel) 31



276.(274) Jasper De Buyst (Bel) 25



277.(275) Ben Hermans (Bel) 25



284.(282) Iljo Keisse (Bel) 23



288.(285) Stijn Vandenbergh (Bel) 22



295.(294) Gijs Van Hoecke (Bel) 20



298.(319) Pieter Serry (Bel) 20



301.(299) Sander Armée (Bel) 20



311.(310) Maarten Wynants (Bel) 14



320.(318) Louis Vervaeke (Bel) 12



324.(323) Bert De Backer (Bel) 10



347.(343) Sean De Bie (Bel) 8



370.(367) Jurgen Van Den Broeck (Bel) 3



383.(380) Frederik Frison (Bel) 1



Ploegen:



1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 10.134 punten



2. (3) Team Sky (GBr) 8.635



3. (2) BMC (VSt) 8.368



4. (4) Movistar (Spa) 6.258



5. (5) Orica-Scott (Aus) 5.863



...



15. (17) Lotto Soudal (Bel) 3.133 .