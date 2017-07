Elise Mertens kan niet stunten tegen Wozniacki en strandt in halve finale

BB

Elise Mertens (WTA-55) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/250.000 dollar). De 21-jarige Limburgse verloor in de halve finales van het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA-7) in drie sets: 7-5, 6-4 en 6-2.



Wozniacki ontmoet in de finale Katerina Siniakova (WTA-56). De 21-jarige Tsjechische was in twee sets te sterk voor Caroline Garcia (WTA-20), die als derde reekshoofd geboekt stond. Siniakova won na 1 uur en 44 minuten met 6-2 en 7-5 van de Française. Ook vorig jaar bereikte Siniakova de finale in Bastad, toen moest ze de eindzege aan de Duitse Laura Siegemund (WTA-52) laten.