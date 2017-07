Pieter Heemeryck gaat met de zege aan de haal in Challenge triatlon Praag

BB

29/07/17 Bron: Belga

Pieter Heemeryck heeft in Tsjechië de Challenge triatlon van Praag op zijn naam geschreven. De 27-jarige Vlaams-Brabander haalde het na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen in 3u47:45, en bleef de Duitsers Andreas Dreitz (3u49:15) en Patrick Dirksmeier (3u54:36) voor.

"Ik ben erg tevreden met mijn overwinning", verklaarde Heemeryck. "Vergeet niet dat Dreitz en Dirksmeier in het verleden al meerdere titels behaalden. Ik kwam als tweede uit het water en heb tijdens het lopen het verschil kunnen maken. Dit is voor mij echt een speciale zege, gezien de sterke concurrentie."



Sander Heemeryck (4u17:57), de broer van Pieter, was met een 22e plaats de tweede Belg. In de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar moest hij tevreden zijn met de tweede plaats.



Bij de vrouwen ging de Britse Lucy Charles (4u11:21) met de overwinning aan de haal. De Nederlandse Yvonne van Vlerken (4u19:56) en de Poolse Ewa Bugdol (4u23:24) vervolledigden het podium.