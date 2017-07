Fabio Fognini plaatst zich voor finale in Gstaad

BB

29/07/17 - 18u24 Bron: Belga

© Reporters / Abaca.

De Italiaan Fabio Fognini (ATP-31) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro). De 30-jarige Fognini nam in zijn halve finale na twee uur en zes minuten in drie sets de maat van de 29-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-18). De setstanden waren 5-7, 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4).