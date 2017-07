Goffin grijpt naast plaats in halve finales in ATP Gstaad

Door: redactie

David Goffin (ATP 13) heeft zich niet bij de laatste vier kunnen scharen op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro).

Belgiës beste tennisser, het eerste reekshoofd in Gstaad, verloor vandaag in zijn kwartfinale van de Nederlander Robin Haase (ATP 50). Het werd 7-5 en 6-1 na 1 uur en 21 minuten. De 26-jarige Goffin en de 30-jarige Haase stonden voor de vierde keer tegenover elkaar. In de drie vorige ontmoetingen, telkens op hardcourt, had Goffin steeds gewonnen. Dat was zo dit jaar in Rotterdam en Doha en in 2013 in Miami.



Als topreekshoofd was David Goffin vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde (achtste finales) redde hij woensdag tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 132) vier wedstrijdpunten en stond hij dus al op de rand van de uitschakeling.



Vorige week maakte Goffin op het graveltoernooi in het Kroatische Umag zijn comeback nadat hij begin juni op Roland Garros een enkelblessure had opgelopen. Ook in Umag, waar hij eveneens eerste reekshoofd was, eindigde het voor Goffin in de kwartfinales.



Tegen wie Robin Haase het in de halve finales zal opnemen, is nog niet duidelijk. Het wordt de winnaar van de partij tussen de Duitse qualifier Yannick Hanfmann (ATP 170) en de Portugees Joao Sousa (ATP 61).