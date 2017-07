Oliver Naesen vloert Froome en De Gendt op na-Tourcriterium van Aalst

Door: redactie

Niet geletruidrager Chris Froome, maar wel Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R) heeft vanavond het eerste na-Tourcriterium in ons land gewonnen. Naesen haalde het in een sprint met drie voor Froome en Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Chris Froome werd net als het gros van de deelnemers aan het criterium voor aanvang voorgesteld aan het traditioneel massaal opgekomen publiek en fel bejubeld. Het was Iljo Keisse die de finale op vijftien ronden van het einde inzette. Thomas De Gendt nam op tien ronden van het einde zijn taak over en ging voor het pak uitrijden. Op een gegeven moment bedroeg de voorsprong van Thomas De Gendt zelfs een halve minuut.



Tot negen renners, met onder meer Chris Froome, Oliver Naesen, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand, Pieter Vanspeybrouck en Dimitri Claeys, een tegenaanval opzetten. De Gendt kreeg op twee ronden van het einde het gezelschap van Froome en Naesen en het drietal mocht gaan uitmaken wie de 82e editie van het Aalsterse criterium op zijn naam mocht zetten. Oliver Naesen klopte in de spurt geletruidrager Froome, die op zijn beurt Thomas De Gendt achter zich hield.