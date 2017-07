De Buyst aan het feest in Ronde van Wallonië, Teuns neemt de leiding in het algemeen klassement

BB

Jasper De Buyst (Lotto Soudal) heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. Na 192,8 kilometer tussen startplaats Chaudfontaine en aankomstplaats Seraing was De Buyst de snelste in een massaspurt. Hij liet de Deen Michael Morkov (Katusha) en de Fransman Justin Jules (WB Veranclassic) achter zich. Dylan Teuns (BMC), zaterdag derde in de eerste etappe, neemt de leiderstrui over van de Fransman Benjamin Thomas (Armée de Terre).