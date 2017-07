Oekraïner Dolgopolov en Spanjaard Ferrer staan in finale in Bastad

Door: redactie

22/07/17 - 17u39

© ap.

De Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 89) en de Spanjaard David Ferrer (ATP 46) hebben zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/482.060 euro).

De 28-jarige Dolgopolov versloeg in de halve eindstrijd de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 88) in twee sets (6-3 en 6-2). Zijn tegenstander in de finale, de 35-jarige David Ferrer - het achtste reekshoofd in Bastad - had drie sets (6-1, 6-7 (3/7) en 6-4) nodig tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco (ATP 39), het zesde reekshofd en vorig jaar finalist in Bastad.



Dolgopolov gaat in de finale zondag voor zijn vierde ATP-titel. Dit jaar was de Oekraïner nog de beste in Buenos Aires, eveneens op gravel. Voor veteraan David Ferrer staat zijn 27e ATP-titel op het spel. De Spanjaard won het toernooi in Zweden al twee keer (in 2007 en 2012).