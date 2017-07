Olympisch kampioen Ryan Lochte vrijgesproken na nachtje stappen in Rio

lva

15/07/17 - 04u15 Bron: Belga

© Photo News.

De Amerikaanse zwemmer en meervoudig Olympisch kampioen Ryan Lochte is door een Braziliaanse rechter in beroep gezuiverd nadat hij ervan werd beschuldigd een overval te hebben verzonnen. Dat maakt USA Today donderdagavond bekend.

De historie gaat terug tot de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro in 2016. Daar won Lochte met de 4x200m-ploeg Olympisch goud, zijn zesde ooit. Om dat te vieren trok de zwemmer samen met zijn ploegmaats van het estafetteploeg het Braziliaanse nachtleven in. Toen ze bij hun terugkeer naar het atletendorp even halt hielden aan een tankstation, werden ze het slachtoffer van een gewapende overval, vertelde Lochte later aan USA Today.



Braziliaanse politie bracht een andere versie

Enkele dagen later wierp de politie tijdens een persconferentie een ander licht op de zaak. De zwemmers waren niet overvallen geweest; het waren integendeel zij die een toilet in het tankstation hadden vernield. Dat Lochte en zijn maats hadden gelogen, lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. De zwemmer werd zelfs voor tien maanden geschorst door het Internationaal Olympisch Comité.



Overdrijvingen niet onwettig

In eerste instantie werd de klacht gegrond bevonden door een jury. Maar in beroep draaide de rechter die beslissing terug. De rechtbank was immers van oordeel dat de overdrijvingen van Lochte niet onwettig waren. Het was de politie die zelf een onderzoek had ingericht, de verklaringen van de zwemmer aan de nieuwszender hadden daar geen invloed op. De openbare aanklager kan hier op zijn beurt wel nog beroep tegen aantekenen.



Normaal gezien zou Lochte overigens dit weekend zijn rentree maken in het zwembad. Maar in laatste instantie gaf hij toch forfait omdat hij naar eigen zeggen niet voldoende had kunnen trainen door de geboorte van zijn zoon.