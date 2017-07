Mario Balotelli scoort in de Ghelamco Arena en zorgt voor nipte Gentse nederlaag

Door: redactie

13/07/17 - 23u19 Bron: Belga

Balotelli tikt met buitenkant rechts binnen. © belga.

AA Gent heeft in de eigen Ghelamco Arena haar galawedstrijd voor het nieuwe seizoen met 2-3 verloren van de Franse eersteklasser OGC Nice.

Met Dante Bonfim (ex-Charleroi en Standard) en enfant terrible Mario Balotelli kwam de nummer drie uit de Ligue 1 van vorig seizoen met enkele grote namen aan de aftrap in Gent. Toch was het Birger Verstraete die na veertien minuten de Buffalo's op voorsprong zette.



Goals van Balotelli (41') en Souquet (53') brachten de Zuid-Fransen aan de leiding, maar Moses Simon (66') kon toch opnieuw gelijkstellen. Een gelijkspel leek in de maak tot invaller Plea (90') in het slot de bezoekers toch nog de volle buit bezorgde.



AA GENT: Kalinic; Gigot, Mitrovic (80' Kalu), De Smet; B. Verstraete, Marcq, Esiti (80' Raskin), Matton (59' Koita); Dejaegere, Simon (80' L. Verstraete)

; Sylla