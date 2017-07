Supportersfederatie wil "gezond debat" over vuur- en rookbommen in Europese voetbalstadions

DM

De Europese voetbalsupportersfederatie (FSE) vraagt naar aanleiding van een UEFA-rapport over de gevaren van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions om niet repressief op te treden, maar op zoek te gaan naar "een alternatieve benadering". Dat standpunt heeft de FSE toegelicht op het European Football Fans Congress (EFFC) in de Ghelamco Arena in Gent.

De Europese voetbalbond UEFA nodigde de FSE in 2016 uit om deel te nemen aan een werkgroep omtrent vuurbommetjes, rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal. "De voorbije jaren werden we telkens gepasseerd voor dergelijke discussies. Deze keer werd de stem van de voetbalsupporter wel gehoord, dat is een welgekomen vooruitgang", klonk het. Behalve "onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek" naar de gevaren rond pyrotechnisch materiaal, werd er ook gezocht naar veiligere alternatieven.



Uit het maandag gepubliceerde UEFA-rapport bleek dat het gevaar van pyrotechnische materialen, die in meer dan 25 procent van de voetbalwedstrijden in Europa gebruikt worden, niet gering is. "De FSE houdt vast aan zijn standpunt. We erkennen de verschillen in voetbalcultuur in de Europese landen. 'Pyro' is populair in sommige landen, in andere is het nauwelijks in gebruik. De FSE veroordeelt misbruik van pyro, zoals het gooien en het gebruik ervan als wapen. Maar we zijn wel voorstander van verder onderzoek en een gezond debat, zodat het risico van pyro in voetbalstadions zo klein mogelijk wordt."



Het afgelopen seizoen werden in de Belgische competitie meerdere clubs beboet omdat supporters het te bont maakten. Zo werd de wedstrijd Charleroi-Standard van 4 december 2016 na twee derde wedstrijd definitief stopgezet, nadat supporters onder meer rookbommetjes op het veld hadden gegooid. Beide clubs kregen de maximumboete van 5.000 euro, er werden ook geen punten toegekend.