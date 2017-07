Ciman en Impact lijden nederlaag bij Houston Dynamo

Door: redactie

Laurent Ciman en Montréal Impact hebben woensdagnacht op de negende speeldag van de Major League of Soccer (MLS) een 3-1 nederlaag geleden bij Houston Dynamo. Ciman speelde de hele partij en gaf de assist voor de eerredder van Impact.

Houston Dynamo kende weinig moeite met Montréal Impact en goals van Wenger (1.) en Alex (23.) brachten de thuisploeg halverwege de eerste helft al op een dubbele voorsprong. Na een treffer van Rodriguez (67.) halverwege de tweede helft was de partij helemaal gespeeld. Een minuut voor tijd kon Impact toch nog milderen dankzij een goal van Salazar.



Montréal Impact blijft in de Eastern Conference negende met 21 punten. Houston Dynamo staat in de Western Conference derde, op drie punten van leider FC Dallas en Roland Lamah.