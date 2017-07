Chapecoense zet coach aan de deur

Bewerkt door: PL

De Braziliaanse eersteklasser Chapecoense heeft zijn coach Vagner Mancini ontslagen, zo maakte de club vandaag bekend.

De zwakke resultaten van de voorbije weken worden door het bestuur aangehaald als reden voor het ontslag. Na een sterke seizoensstart zakte Chapecoense na vijf nederlagen op rij naar de vijftiende plaats in de stand. Mancini wordt voorlopig vervangen door Emerson Cris, een voormalige speler van de club.



De 50-jarige Mancini was nog maar sinds december in dienst bij Chapecoense. Zijn voorganger Caio Junior was één van de slachtoffers van de vliegtuigramp die de club eind vorig jaar trof. Daarbij kwam het merendeel van de selectie om het leven. Het toestel dat de Braziliaanse ploeg toen naar Medellin zou brengen om er tegen Atletico Nacional te spelen om de Copa Sudamericana, stortte neer in de Colombiaanse bergen. Daarbij lieten 71 van de 77 inzittenden het leven, bij wie negentien voetballers en de coach.