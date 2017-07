Louis Croenen snelst op 200m vlinderslag op Open Franse kampioenschappen

Door: redactie

2/07/17

Louis Croenen in Chartres. © photo news.

Drie Belgen hebben dit weekend een finale gezwommen op de Open Franse zwemkampioenschappen in Chartres (groot bad). Louis Croenen stak zaterdag de zege in de 200m vlinderslag op zak. De zwemmer van SHARK won in 1:59.34, voor twee Australiërs, Grant Irvine (2:00.31) en David Morgan (2:00.40).