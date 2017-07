Sepp Blatter ziet "problematische en gevaarlijke" videoref als bedreiging voor het voetbal

SW

Sepp Blatter, van 1998 tot 2015 de voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA), heeft vandaag in de Zwitserse krant SonntagsBlick teruggeblikt op zijn periode aan het hoofd van de organisatie en zijn licht laten schijnen op de voetbalactualiteit. "De videoref is problematisch en gevaarlijk", aldus de ondertussen 81-jarige Zwitser.

Blatter raakte in 2015 herkozen voor een vijfde termijn als FIFA-baas, maar moest kort nadien opstappen nadat hij in opspraak was gekomen in een corruptieschandaal. "Mijn schorsing was een opluchting", kijkt de gewezen voetbalbestuurder twee jaar na de feiten terug. "Ik had eigenlijk vroeger moeten stoppen. Een journalist zei me ooit dat het ambt van FIFA-voorzitter een vervaldatum heeft, en dat de mijne 2014 was en dat ik toen had moeten opstappen. Maar ik antwoordde dan dat sommige zaken, als ze koel bewaard worden, langer meegaan."



Blatter mag dan wel voor zes jaar geschorst zijn, toch volgt de Zwitser het voetbal nog van kortbij. Maar Blatter is geen fan van de videoref. "Het spel verliest zo veel aantrekkingskracht en discussiestof", oordeelt hij. "Laat de scheidsrechters toch fouten maken! Wat de FIFA uitvoert met videorefs is niet alleen problematisch, maar ook gevaarlijk."



Blatter gaf tot slot nog kort zijn mening over Gianni Infantino, die momenteel de Wereldvoetbalbond leidt. Volgens de Duitse krant Der Spiegel zou Infantino vrezen voor zijn job, nadat de Ethische Commissie van de FIFA zijn activiteiten onder de loep nam. "Daar weet ik niets over", verklaarde Blatter. "Het enige wat ik weet is dat oud-medewerkers van de FIFA de Ethische Commissie dingen vertelden over Infantino, en dat ze drie of vier weken later buitengeschopt zijn."