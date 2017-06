D'Hooghe: "Blij dat Garcia-rapport eindelijk openbaar is"

Door: Niels Vleminckx

Eindelijk. Het befaamde rapport van FIFA-onderzoeker Michael Garcia is openbaar. Het document dat dateert van 2013 wijdt zestien pagina's aan de rol van de Belg Michel D'Hooghe, maar die is twee jaar geleden over de hele lijn vrijgesproken. "Hopelijk is die zaak nu definitief gesloten", zegt D'Hooghe aan Het Laatste Nieuws.