Hugo Broos dicht bij exit na draw tegen Australië

Kameroen en Australië hebben elkaar op de tweede speeldag in groep B van de Confederations Cup in evenwicht gehouden, het werd 1-1. De ploeg van Hugo Broos klom in de slotseconden van de eerste helft op voorsprong. Met een rake strafschop kwam Australië op het uur langszij. Met de draw doen beide ploegen een slechte zaak.

Kameroen en Australië verloren hun openingswedstrijd in groep B en konden best winnen om hun kansen op de halve finales gaaf te houden. De 'Ontembare Leeuwen' van Hugo Broos openden nerveus, maar toonden zich in een viriele eerste helft wel de gevaarlijkste ploeg. Op slag van rust kwamen de Kameroeners dan ook terecht op voorsprong. André Zambo Anguissa werd de diepte ingestuurd en wipte het leer met een slimme tik over doelman Mathew Ryan. De jonge middenvelder van Olympique Marseille, die nog maar sinds maart international is, scoorde zijn eerste doelpunt voor Kameroen. © photo news.