Wickmayer en Flipkens nemen probleemloos eerste horde in Mallorca

Door: redactie

18/06/17 - 19u17 Bron: Belga

Yanina Wickmayer (WTA-81) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het WTA-grastoernooi van Mallorca (226.750 dollar). 'Wicky' nam na 1 uur en 6 minuten in twee sets (6-3 en 6-2) de maat van de Spaanse Silvia Soler-Espinosa (WTA-151).

In de laatste kwalificatieronde neemt de 27-jarige Vlaams-Brabantse het op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-104), die zondag in drie sets (7-6 (8/6), 3-6 en 6-3) afrekende met de Duitse Antonia Lottner (WTA-161).



Ook Kirsten Flipkens (WTA 75) heeft zich zonder enige moeite kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde in Mallorca. 'Flipper' rekende na exact één uur in twee korte sets (6-0 en 6-3) af met de Russische Polina Monova (WTA 184). Het was het eerste duel op het WTA-circuit tussen de 31-jarige Flipkens en de 24-jarige Monova. In de laatste kwalificatieronde neemt Flipkens het op tegen een andere Russische, Veronika Kudermetova (WTA 190). Zij rekende zondag in drie sets (4-6, 6-2 en 6-3) af met de Colombiaanse Mariana Duque-Marino (WTA 110).