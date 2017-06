Salomonseilanden maken nog reële kans op WK in Rusland, mogelijk ligt Messi op de loer

Dries Mombert

13/06/17 - 12u28

© Kos..

De Salomonseilanden en Nieuw-Zeeland hebben zich als groepswinnaars geplaatst voor de barrages van de Oceanische kwalificatiezone voor het WK 2018. In een dubbele onderlinge ontmoeting moeten ze uitmaken wie het tegen de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse poule mag opnemen voor een ticket richting WK-eindronde in Rusland.

De Salomonseilanden versloegen vandaag, hou u vast, Papoea-Nieuw-Guinea met 1-2. Hierdoor wint de eilandengroep zijn poule B voor Tahiti en datzelfde Papoea-Nieuw-Guinea. Nieuw-Zeeland was al langer zeker van de eerste plaats in groep A voor voetbaldwergen Nieuw-Caledonië en Fiji.



De Salomonseilanden - 180e op de FIFA-ranking - en Nieuw-Zeeland treffen elkaar nu op 28 augustus en 5 september. De winnaar stoot door naar een intercontinentale play-off tegen de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Voorlopig is dat het Argentinië van ene Lionel Messi...