Vettel domineert tweede oefensessie in Monaco, elfde tijd voor Vandoorne

Bewerkt door: Glenn Van Snick

25/05/17 - 16u30 Bron: Belga

Stoffel Vandoorne in zijn McLaren in de straten van Monaco. © photo news.

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft in de tweede oefensessie in aanloop naar de GP in Monaco de elfde tijd neergezet. Onze landgenoot werkte 42 rondjes af en klokte 1:13.946. Vandoorne kon zo net zijn gelegenheidsploegmaat Jenson Button voorblijven. De Britse vervanger van Fernando Alonso zette 1:13.981 op de tabellen, de twaalfde tijd. Vanochtend was Vandoorne in de eerste sessie in zijn woonplaats Monaco als twaalfde geëindigd.

Er stond in de tweede oefensessie op het Monegaskische stratencircuit geen maat op de Duitse Ferrari-piloot Sebastian Vettel. Hij klokte 1:12.720, nooit eerder reed iemand zo snel op het circuit in zijn huidige vorm. Vettel had zo bijna een halve seconde voorsprong op Daniel Ricciardo (Red Bull), die tijdens zijn snelste rondje 1:13.207 neerzette. Vettels ploegmaat Kimi Räikkönen zette de derde tijd neer (1:13.283). Lewis Hamilton, in de eerste sessie nog de nummer één, was pas achtste.



Zaterdag staat de derde en tevens laatste oefensessie op het programma, waarna de kwalificaties gereden worden. De GP van Monaco, de zesde WK-manche van het seizoen, begint zondag om 14u.