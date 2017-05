PSG wint ruim van Saint-Etienne en stelt titelfeest van Monaco nog even uit

Door: redactie

Paris Saint-Germain heeft op de 37e speeldag in de Franse Ligue 1 geen spaander heel gelaten van Saint-Etienne. PSG won met 0-5. Door de zege is Monaco, dat zelf met 4-0 won van Rijsel, maar moest hopen op Parijs puntenverlies, nog niet zeker van de titel.

Cavani (2. en 72.), Moura (38. en 78.) en Draxler (90.) troffen raak voor PSG. Thomas Meunier speelde bij de bezoekers de volledige match.



PSG (86 punten) telt in de stand drie punten minder dan leider Monaco. De Monegasken hebben wel een match minder afgwerkt dan de concurrent uit de Franse hoofdstad, en kunnen woensdag, mits minstens een punt in de inhaalmatch tegen Saint-Etienne, de titel vieren.



Guillaume Gillet won met Nantes ruim van Guingamp. Thomasson (16.), Sala (51. en 78.) en Nakoulma (69.) scoorden voor de thuisploeg, ex-AA Gentspeler Lucas Deaux redde tussendoor de eer voor Guingamp. Bij de bezoekers viel Nill De Pauw halfweg de tweede helft in.



Montpellier ging thuis met 1-3 de boot in tegen Lyon. Fekir (17.) en tweemaal Lacazette (22. en 90.+5) scoorden voor de bezoekers. Mounié (35.) milderde voor Montpellier, waar Isaac Mbenza 25 minuten voor tijd inviel.



Nantes (51 punten) staat zevende, voor Guingamp (47 punten) op stek tien. Montpellier (39 punten) volgt op plaats vijftien.