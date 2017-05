Door: redactie

De Keniaan Eliud Kipchoge is er niet in geslaagd om een marathon te lopen in minder dan twee uur. Samen met Lelisa Desisa (Ethiopië) en Zersenay Tadese (Eritrea) probeerde hij vanochtend de magische grens te breken, maar hij kwam net tekort. Kipchoge liep de marathon in 2:00:24, sneller dan het huidige wereldrecord.