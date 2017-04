Castors Braine pakt vierde landstitel in vrouwenbasketbal

Door: redactie

Castors Braine (archieffoto) © belga.

Castors Braine heeft zich voor de vierde keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen in het vrouwenbasketbal gekroond. In de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs haalde de Waals-Brabantse club het met ruime 72-101 cijfers (rust: 39-52) bij Kangoeroes Willebroek.

Bij de club uit Eigenbrakel was Anna Tarakchian in Sporthal De Schalk het meest trefzeker met 22 punten. Ze droeg zo in belangrijke mate bij tot de 102e opeenvolgende overwinning in de Belgische competitie.



Vorige week zaterdag won de titelverdediger al het openingsduel in deze finale met ruime 86-57 cijfers. Aangezien de confrontatie volgens een best-of-three gespeeld wordt, kwam Castors op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong en was een vierde opeenvolgende landstitel een feit. Willebroek stond voor de vierde keer in de finale, maar net als in 2010, 2012 en 2013 kon de club zich niet tot landskampioen kronen.



Castors Braine verzekerde zich medio maart ook van eindwinst in de Belgische Beker. Het haalde het toen in de finale met 95-67 van Waregem.