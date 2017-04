Onbekende Colombiaan klopt Spanjaarden in openingsrit Ronde van Asturië, Quintana veertiende

Door: redactie

29/04/17 - 21u30 Bron: Belga

Nairo Quintana, landgenoot van de ritwinnaar, is de bekendste naam in het peloton in Asturië © TDW.

De Colombiaan Weimar Alfonso Roldan is de eerste leider van de Ronde van Asturië (2.1). De Colombiaan won de openingsrit naar Pola de Lena voor een rij Spanjaarden.

De Ronde van Asturië is aan zijn zestigste editie toe en dit jaar drie etappes lang. De eerste etappe, tussen Oviedo en Pola de Lena, kreeg niet meteen de bekendste winnaar. Na 169 kilometer, met aan het eind nog een helling van derde categorie, haalde de Colombiaan Weimar Alfonso Roldan het solo met 22 seconden voorsprong op de Spanjaard Raul Alarcon. Nog eens vijf seconden later won Carlos Barbero de spurt van een groep voor de derde plek.



Roldan is uiteraard ook de eerste leider in Asturië. Een verrassing, want de 31-jarige Zuid-Amerikaan koerst voor het Colombiaanse continentale team Medellin-Inder en koerste tot dusver bijgevolg zelden tot nooit op Europese bodem. Hij was in 2011 wel al nationaal kampioen op de weg. De bekendste Colombiaanse wielrenner van het moment, Nairo Quintana, koerst ook mee in Asturië. Hij werd veertiende in de openingsrit.