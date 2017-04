Brusselse rechtbank heft schorsing voor White Star Brussels op

Bavo Boutsen

WS Brussels mag zijn laatste twee wedstrijden in de eerste amateurklasse dan toch afwerken. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist en werd bevestigd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Door de uitspraak van de Brusselse rechter gaan de thuiswedstrijd van zaterdagavond in Brussel en de uitmatch tegen Dessel (29/04) alsnog door. White Star werd eerder door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geschorst voor openstaande schulden aan ex-spelers Vanhamel en Fuanda. Die schorsing had twee opeenvolgende forfaitnederlagen (tegen Heist en Patro Eisden Maasmechelen) tot gevolg. Dankzij de opheffing van de schorsing, een beslissing verleend door de Brusselse raadkamer op eenzijdig verzoekschrift, kan de financieel geplaagde amateurclub zich op sportieve wijze alsnog verzekeren van het behoud.



White Star staat op de veertiende plaats in de eerste amateurklasse, waardoor het momenteel degradeert naar de tweede amateurreeks. Het verschil met het veilige Sporting Hasselt bedraagt weliswaar maar drie punten. Het hoger gerangschikte Coxyde vroeg geen licentie aan en valt sowieso weg. WS Brussel moet evenwel zelf nog op zoek naar een amateurlicentie voor volgend seizoen. De Brusselaars werden een licentie geweigerd door de Licentiecommissie van de KBVB en legden niet tijdig hun beroepschrift neer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).