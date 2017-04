WADA haalt Brazilië van lijst met niet-conforme landen

SW

14/04/17 - 10u10

© epa.

Het wereldantidopingagentschap WADA heeft Brazilië van de lijst geschrapt met landen die niet-conform zijn met de WADA-code, zo maakte de organisatie bekend.

"De Braziliaanse autoriteiten hebben met succes een nieuw disciplinair reglement aangenomen dat overeenstemt met de Code. Daarin wordt bepaald hoe de onlangs opgerichte disciplinaire organen moeten functioneren", meldt het WADA.



Brazilië stond sinds november op de lijst met niet-conforme landen.



In aanloop naar de Olympische Spelen verloor het antidopinglabo in Rio in juni 2016 zijn accreditatie, maar het kreeg die enkele weken later weer terug, net op tijd voor de Spelen.