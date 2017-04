An-Sophie Mestach bereikt tweede ronde Harbour Beach

Bewerkt door: PL

An-Sophie Mestach (WTA 225) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Indian Harbour Beach (gravel/80.000 dollar).

De 23-jarige Oost-Vlaamse was in haar openingsronde te sterk voor de Amerikaanse kwalificatiespeelster Quinn Gleason (WTA 1014). Mestach haalde het in drie sets: 3-6, 6-2, 6-2. In de tweede ronde moet Mestach opnieuw de baan op tegen een Amerikaanse. Dan kruist ze de degens met de pas 16-jarige Amanda Anisimova (WTA 479).



In het dubbelspel bereikte Mestach samen met de Amerikaanse Jamie Loeb eerder al de tweede ronde (kwartfinales). Daarin gaven hun opponentes - de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic en de Canadese Aleksandra Wozniak - forfait, waardoor topreekshoofden Mestach en Loeb meteen naar de halve finales mochten.



Na het toernooi voegt Mestach zich overigens bij de Belgische Fed Cup-selectie, die het op 22 en 23 april in de barrages om promotie naar Wereldgroep I in Moskou tegen Rusland opneemt. Naast Mestach werden ook Elise Mertens (WTA 68), Maryna Zanevska (WTA 112) en Alison Van Uytvanck (WTA 135) geselecteerd. Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 90) pasten voor de ontmoeting.