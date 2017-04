Van Aert rijdt in 2018 volledig klassiek voorjaar van Omloop tot Roubaix

NICO DICK

Al twee jaar krijgt Wout van Aert (22) om de haverklap de vraag wanneer hij het ook op de weg wil proberen. Vandaag is hij er uit: zo snel mogelijk. De regerende wereldkampioen beperkt zich volgende winter tot een 30-tal crossen en rijdt begin 2018 het klassieke voorjaar, van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix.

De voorbije zomers toonde Wout van Aert meermaals dat hij tot meer in staat is dan veldrijden. Zo klopte hij een jaar geleden ene Tony Martin in de proloog van de Baloise Belgium Tour, won hij de Schaal Sels en moest hij in Dwars door het Hageland alleen passen voor Niki Terpstra. Waardoor Van Aert tot vervelens toe de vraag kreeg wanneer hij het ook in de klassiekers zou proberen. "Ik droom een beetje van de Ronde en vooral van Parijs-Roubaix", liet hij zich eerder ontvallen. "Maar momenteel focus ik op de cross. ik zie wel wanneer ik klaar ben voor een eventuele overstap."



Tot een concreter antwoord liet Van Aert zich nooit verleiden. Dat antwoord is er nu dus wel. De regerende veldritwereldkampioen zal straks zwaar snoeien in zijn winterprogramma. Van Aert zal namelijk maar een 30-tal crossen rijden in plaats van de 42 wedstrijden die hij het voorbije seizoen afwerkte. En na het WK in Valkenburg wordt zijn programma nog meer gedecimeerd. Omdat de Lillenaar niet zomaar wil proeven van het voorjaar, maar het hele reeksje wil rijden: van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix. Als zijn team in de Hel startrecht krijgt, tenminste.