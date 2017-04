Gorka Izagirre zegeviert in Klasika Primavera

© belga.

Gorka Izagirre heeft de Klasika Primavera de Amorebieta (Spa/1.1) gewonnen. De Spanjaard van Movistar toonde zich na 171,5 km de sterkste en haalde het met zes seconden voorsprong op de Colombiaan Wilmar Paredes en de Portugees Rui Vinhas.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf renners: Fernando Orjuela, Daniel Lopez, Angel Rebodillo, Jose Carlos Nuñez Sanchez en Julio Alberto Amores. Maximaal fietsten ze 4'30" voorsprong bij elkaar op een peloton dat geleid werd door Movistar.



In de afdaling van de Montecalvo, na de eerste beklimming op het lokale circuit, volgde een hergroepering waarna een nieuwe ontsnapping op poten werd gezet bij de tweede beklimming met Izagirre, Paredes, Rui Vinhas, Guardiola, Pujol, Schultz, Salas en Bravo.



Op de slotklim versnelde Izagirre en hield stand met een kleine voorsprong op zijn medevluchters. Hij volgt op de erelijst Giovanni Visconti op. Het was van 2014 geleden dat de Spanjaard nog eens mocht juichen. Toen won hij de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika (1.1), net als in 2012 en 2010.