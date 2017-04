FIFA-voorzitter Infantino kreeg in 2016 1,4 miljoen euro salaris

Door: redactie

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2016 een bezoldiging van 1,5 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) ontvangen. Secretaris-generaal Fatma Samoura kon rekenen op 837.400 dollar, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde financieel rapport van de Wereldvoetbalbond.

Infantino's voorganger Joseph Blatter, die moest opstappen nadat het corruptieschandaal bij de Wereldvoetbalbond bekend raakte, verdiende in 2015 3,63 miljoen dollar, volgens de rekeningen uit die periode. Jérôme Valcke, de vorige secretaris-generaal die eveneens in opspraak kwam, incasseerde een jaarloon van 2,1 miljoen dollar.



De vergoeding van de FIFA-voorzitter is dus met 58 procent verminderd, bij de overgang van Blatter naar Infantino. "In 2016 hebben de voorzitter en de secretaris-generaal geen premies gekregen op de korte of lange termijn", preciseert het FIFA-rapport. De organisatie meldt fijntjes dat de vorige voorzitter en secretaris-generaal deze wel ontvingen.