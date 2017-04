Nieuwe trainingscomplex AA Gent in volle opbouw

SW

4/04/17 - 17u36 Bron: KAA Gent

video In Oostakker op de Wolfputsite wordt op dit moment hard gewerkt aan het nieuwe oefencomplex voor de A-kern en de jeugd van AA Gent. Eind dit jaar verhuizen de spelers en technische staf naar het nieuwe complex, waar vanaf dan alle trainingen zullen plaatsvinden.

De bouw verloopt in drie fasen. In de eerste fase werd vooral aan de jeugdvelden gewerkt. Zo werden de kleedkamers voor KRC Gent gerenoveerd, nieuwe kunstgrasvelden aangelegd voor de duiveltjes en werd er ook een groot grasveld aangelegd.



In de tweede fase werd gewerkt aan het complex dat exclusief voor de eerste ploeg van AA Gent zal dienen. Het oefencomplex zal niets mankeren en zal twee grasvelden, een 'powerhill' met looppiste en een gebouw met alles erop en eraan bevatten.



In de derde fase wordt dan gewerkt aan het veld voor KRC Gent en AA Gent ladies. Zij krijgen nieuwe verlichting. Het huidige trainingscomplex aan de Warmoezeniersweg wordt ook grondig aangepakt en zal volledig in teken van de jeugdploegen en beloftes komen te staan.