Davis Cup coach Johan Van Herck:"Deze keer spelen we wel tegen een echt team"

Vanaf vrijdag neemt de Belgische Davis Cup-ploeg het in de kwartfinales op tegen Italië op het hardcourt in de Spiroudôme van Charleroi.

Met de terugkeer van David Goffin (ATP 14) kreeg het Belgische team een kwaliteitsinjectie in vergelijking met de wedstrijd uit de eerste ronde tegen Duitsland. Toen haalden de Belgen het dankzij een uitstekende Steve Darcis (ATP 53) verrassend met 1-4 van de Duitsers. Op papier is België dus versterkt, maar toch wordt het komend weekend opletten geblazen voor Italië, dat in de eerste ronde titelhouder Argentinië uit het toernooi kegelde.



"In tegenstelling tot het duel met Duitsland krijgen we komend weekend wel een echt team tegenover ons", vertelde Davis Cup-kapitein Johan Van Herck vandaag op de persconferentie. "Italië heeft bovendien uitstekende spelers, die zich in de Davis Cup helemaal geven en boven zichzelf kunnen uitstijgen. Elke wedstrijd wordt moeilijk, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg."



Bij de Italianen staan er nog vraagtekens achter de naam van Fabio Fognini (ATP 28), hun sterkste speler in de selectie. Op de Masters 1000 van Miami bereikte hij nog de halve finales, maar achteraf kloeg hij over de pols, elleboog en hiel. Om een eventueel forfait van Fognini op te vangen, heeft de Italiaanse kapitein Corrado Barazzutti met Alessandro Giannessi (ATP 122) een vijfde speler aan zijn selectie toegevoegd.



"We hebben veel gehoord en gelezen over Fognini, momenteel zit hij echter nog altijd in het team", aldus Van Herck. "We moeten niet te veel naar de tegenstander kijken en ons vooral met onszelf bezig houden."



België treedt vanaf vrijdag op volle sterkte aan tegen de Italianen, met David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans (ATP 137) en Joris De Loore (ATP 199) in de selectie. De winnaar van het duel speelt van 15 tot 17 september de halve finales van de Davis Cup tegen Australië of de Verenigde Staten. Beide landen nemen het komend weekend in Brisbane tegen mekaar op.