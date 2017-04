Door: redactie

Voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen werd het startsein gegeven in Antwerpen. Het was deze ochtend dan ook zoeken naar het beste plekje op de stampvolle Grote markt om de wielrenners van dichtbij te zien. En daar hoorde natuurlijk ook het nodige feestgedruis bij.