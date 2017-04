Door: redactie

Zowel in Antwerpen als in Oudenaarde is deze morgen om 7 uur stipt de 26ste editie van de uitverkochte Ronde van Vlaanderen Cyclo gestart. 16.000 wielertoeristen uit maar liefst 56 landen zwoegen op een parcours tussen 74 en 237 kilometer.