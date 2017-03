Dorian Dessoleil tekent voor vijf jaar extra bij Charleroi

SW

29/03/17 - 17u54 Bron: Belga

© photo news.

Dorian Dessoleil heeft een nieuw vijfjarig contract bij Charleroi ondertekend. Dat maakten de Carolo's vandaag bekend op de clubwebsite. De 24-jarige centrale verdediger streek in de zomer van 2015 neer in het Stade du Pays en tekende toen een tweejarige verbintenis.

Dessoleil speelde eerder tussen juli 2012 en juni 2013 al voor de Henegouwers en stond nadien op de loonlijst bij STVV en Virton. In juni 2015 keerde hij terug naar Charleroi, dit seizoen speelde hij twaalf wedstrijden en maakte één doelpunt. De selectie van coach Felice Mazzu komt vanaf dit weekend in actie in Play-off I en ontvangt er zaterdag op de openingsspeeldag KV Oostende.