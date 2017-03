Cherain wint Rally van Spa na crash Princen in slotrit

Door: redactie

Cédric Cherain (Citroën DS3 R5) heeft de Rally van Spa gewonnen, dat is de tweede van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK 2017. Cherain kreeg de zege in de schoot geworpen nadat Kris Princen (Skoda Fabia R5) in de allerlaatste klassementsrit van de dag van de baan ging. De zege van Cherain kan evenwel nog een staartje krijgen omdat er een onderzoek tegen hem loopt voor het gebruik van niet-conforme banden. Benoit Allart (Skoda Fabia R5) eindigde op de tweede plaats op ruim zes minuten. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) werd na een onwaarschijnlijke inhaalrace derde.

De Rally van Spa kende, verspreid over twee dagen, een onwaarschijnlijk wedstrijdverloop. Het begon vrijdagavond toen Kris Princen bijna twee minuten verloor nadat hem een gele vlag getoond werd en de rest van de klassementsrit tegen lage snelheid moest afwerken. De tijdstraf van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag kwijtgescholden.



Princen startte de tweede wedstrijddag met de snelste tijd. In diezelfde rit zag leider Abbring (Peugeot 208 T16) zijn voorsprong in één klap bijna gehalveerd na een spin. In de daaropvolgende rit reed Princen lek, net als drie andere rijders. Erger verging het de Zuid-Koreaan Lim (Hyundai i20 R5). Hij botste op dezelfde plek als Princen en co. en beschadigde daarbij een aandrijfas, waardoor hij moest opgeven. Op dat ogenblik reed Lim op de derde plaats.



Tijdens de achtste rit, met onder andere de legendarische Clémentine, haalde Princen verschroeiend uit. Hij pakte 23 seconden terug op Abbring, die in de daaropvolgende rit voluit de aanvalsklok luidde en in de fout ging. Door de opgave van Abbring kreeg Princen de leiding cadeau, maar van controleren was geen sprake want plotseling kwam Cédric Cherain opzetten. De Waal won drie ritten op rij en verkleinde de kloof tot 28.4 seconden.



In de laatste ronde van vier klassementsritten controleerde Princen de wedstrijd. Met nog één rit te rijden, had de Limburger een quasi geruststellende voorsprong van 20.9. Maar in de laatste rit ging het mis. "Kris Princen en Peter Kaspers zijn op de Clémentine zwaar gecrasht", aldus Bernard Munster, teammanager bij BMA Autosport. "Kris en Peter zijn ongedeerd, maar uit voorzorg zijn ze voor een check-up naar het ziekenhuis van Verviers overgebracht."



En zo ging de zege naar Cédric Cherain. Voorlopig althans ,want er loopt een onderzoek tegen hem voor het gebruik van banden die niet-conform de reglementen van het BK zijn. De uitslag van de Rally van Spa is onder voorbehoud. De kans bestaat dat Cherain alsnog zijn zege kwijtspeelt voor de groene tafel.



Vincent Verschueren eindigde na een onwaarschijnlijke inhaalrace op de derde plaats. Na afloop van de eerste rit stond de Oost-Vlaming op de allerlaatste plaats. Maar Verschueren gaf niet op, reed een zeer constante wedstrijd, profiteerde maximaal van de pech van andere rijders en zag zijn inhaalrace beloond met een onverhoopte podiumplaats. Dankzij zijn derde plaats neemt Verschueren de leiding over in de tussenstand van het BK.



De volgende wedstrijd van het BK is de TAC Rally. Die wordt op 8 april in Tielt en omstreken gereden.

