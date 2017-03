Brussels etaleert sterke thuisreputatie tegen Antwerp Giants, Oostende profiteert

Door: redactie

Brussels heeft op de 25e speeldag van de Euromillions Basket League met 67-61 (rust: 27-22) gewonnen van de Antwerp Giants, die na vijf overwinningen op rij opnieuw weten wat verliezen is. BC Oostende loopt dankzij een nipte thuiszege tegen Okapi Aalstar (80-79) verder uit in het klassement.

Brussels, dat normaal zijn matchen in het sportcomplex in Neder-Over-Heembeek afwerkt, ontving Antwerp voor de tweede editie van zijn Wilink Game in het Heizelpaleis 12. De aanwezigheid van zo'n 6.500 supporters inspireerde de thuisploeg tot een verschroeiende start. Na het eerste kwart (19-10) stonden de Giants 9 punten in het krijt. De bezoekers knabbelden onder impuls van een beresterke Ryan Anderson (17 punten, 15 rebounds en 4 assists) gestaag aan die achterstand, maar Brussels hield dankzij een sterk eindschot de zege thuis. Brandon Ubel was bij de thuisploeg met 15 punten het best bij schot. De Brusselaars zijn bijna ongenaakbaar voor eigen publiek. Brussels won 12 van zijn 13 thuiswedstrijden, enkel Oostende doet even goed.



Charleroi blijft in de hoek waar de klappen vallen. Spirou verloor tegen Leuven (79-90) zijn vijfde competitieduel op rij. De Bears lopen dankzij die overwinning verder uit op rode lantaarn Luik, dat na verlengingen met 93-86 onderuitging op het parket van Bergen. Voor de Luikenaars is het al de negende opeenvolgende verliespartij.



Vrijdag was Willebroek te sterk voor Limburg United (98-91) en hield BC Oostende na een bloedstollend slot Okapi Aalstar af (80-79). De landskampioen won zijn achtste match op rij en loopt verder uit op Antwerp. Oostende, dat net als Charleroi een wedstrijd minder speelde, gaat met 44 punten Antwerp (42), Brussels (40), Willebroek (39), Aalstar (38), Limburg United (37), Charleroi en Bergen (35), Leuven (32) en Luik (30) voor.