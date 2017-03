Oostenrijker Kraft verbetert wereldrecord schansspringen

BB

Stefan Kraft heeft met een sprong van 253,5 meter skispringgeschiedenis geschreven op de grote schans in het Noorse Vikersund.

Eerder op de dag had de Noor Robert Johannsson het wereldrecord (251,5m) uit 2015, op naam van zijn landgenoot Anders Fannemel, aangescherpt tot 252 meter. Maar uiteindelijk sprong Kraft nog verder.



De Rus Dimitri Vassiliev deed in Vikersund met 254 meter zelfs nog beter dan Kraft, maar zijn sprong werd ongeldig verklaard door een val bij de landing.



De zege in Vikersund, waar een wereldbeker voor teams plaatsvond, ging naar Noorwegen.