Sagan komt wel op 1 in WorldTour-ranking, voor Kwiatkowski

Bavo Boutsen

18/03/17 - 21u48 Bron: Belga

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is de nieuwe leider in de WorldTour-ranking. De Slovaakse wereldkampioen verdringt na zijn tweede plaats in San Remo de Australiër Richie Porte (BMC) voor het eerst in 2017 van de eerste plaats. Ook de Pool Michal Kwiatkowski (Team Sky) heeft na zijn overwinning in La Primavera meer WorldTour-punten verzameld dan Porte, die de top drie vervolledigt.