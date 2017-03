Charline Van Snick verovert gouden medaille in Casablanca

Bavo Boutsen

Judoka Charline Van Snick (IJF 34) blijft indruk maken in haar nieuwe gewichtscategorie -52 kg. Na het brons vorige week in het Azerische Bakoe pakte de Luikse de gouden medaille op de African Open in het Marokkaanse Casablanca.

Het eerste reekshoofd versloeg in de finale de Spaanse Estrella Lopez Sheriff (IJF 70). Onze landgenote liet in de eindstrijd twee waza-ari's optekenen. Van Snick, die recent overstapte van de -48 naar de -52, was vrij in de eerste ronde. In haar eerste kamp versloeg ze de Kroatische Andrea Bekic, het nummer 197 van de wereld, met ippon. In de halve finales wachtte Laetitia Payet (IJF 72). Na twee waza-ari's en vervolgens een ippon was het einde verhaal voor de Française.



De volgende competitie waaraan Van Snick zal deelnemen, is de Grand Prix in het Georgische Tbilisi op 31 maart. Eind volgende maand vindt het EK plaats in het Poolse Warschau.