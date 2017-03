Belgen grijpen naast vijfde wereldtitel in driebanden voor teams

Bavo Boutsen

Frédéric Caudron (UMB-2) en Roland Forthomme (UMB-20) zijn er in het Duitse Viersen niet in geslaagd België een vijfde keer op de erelijst van het wereldkampioenschap driebanden voor landenteams te plaatsen. In de finale moesten ze met 40-34 de duimen leggen voor Choi Sung-Won (UMB-18) en Kim Jae Guen (UMB-39), die Zuid-Korea zo de eerste wereldtitel bezorgden.