Bart Swings beëindigt schaatsseizoen met derde plaats in massastart

12/03/17 - 17u42

Bart Swings heeft de Wereldbekerfinale schaatsen in het Noorse Stavanger afgesloten met een derde plaats in de massastart. Dat was meteen zijn beste reultaat van het weekend. In de eindafrekening strandt hij zo op de vierde plek.

Specialist Seung-Hoon Lee uit Zuid-Korea won de minimarathon over zestien ronden. Lee is een belangrijke kandidaat voor goud tijdens de Olympische Winterspelen van 2018, waar de massastart voor het eerst op het programma staat. De tweede plaats was voor de Nederlander Jorrit Bergsma. Lee won ook de Wereldbeker, voor de Italiaan Andrea Giovannini en Bergsma. Swings werd vierde in de eindstand.



Eerder op zondag eindigde de student uit Leuven als zesde op de 1.500 meter in 1:46.80. Tegen de Nederlander Patrick Roest onderscheidde hij zich niet, maar legde wel een degelijke race op het ijs.



Voor Swings was het in Stavanger de laatste schaatswedstrijd van het seizoen. Medio april zal hij zich melden voor de eerste skeelerwedstrijden van het jaar. Het is zijn oude stiel, een liefde die niet voorbij zal gaan. Begin juli zal Swings meedoen aan de Europese titelstrijd in Portugal. Maar voor hem zijn de World Games later die maand in het Poolse Wroclaw belangrijker. Daar verwacht hij de Colombianen te treffen, de grootmeesters in het skeeleren.



De voorbereiding op het Olympische schaatsseizoen begint dan waarschijnlijk een maand daarna in Salt Lake City. De afgelopen twee jaar stond Swings daar ook al in augustus en september op de schaatsbaan en dat is hem goed bevallen. Een gevolg daarvan is wel dat hij voor het derde achtereenvolgende jaar het WK skeeleren zal laten schieten.