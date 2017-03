Dylan Borlée is slotloper Tornados, broer Jonathan geen deel van kwartet

Door: redactie

5/03/17 - 18u00 Bron: Belga

Jonathan Borlée © photo_news.

Jacques Borlée heeft de volgorde bekendgemaakt van de 4x400 meter-ploeg op het EK indoor in Belgrado. Robin Vanderbemden is de starter. Hij geeft de stok door aan Julien Watrin. Daarna is het de beurt aan Kevin Borlée. Diens jongere broer Dylan is de vierde en laatste man.

In vergelijking met het kwartet dat in 2015 goud haalde op het EK indoor in Praag, verdwijnt Jonathan Borlée uit de ploeg voor Robin Vanderbemden. Jacques Borlée wilde zijn ploeg de voorbije dagen nog niet vrijgeven omdat Watrin sukkelde met een lichte hielblessure.



De Belgian Tornados komen vanavond in actie tijdens het slotnummer van het EK. De race staat om 19u23 geprogrammeerd. Jonathan Borlée © photo news.