Cavaliers gaan zonder sterspelers onderuit bij Miami

Door: redactie

5/03/17 - 10u52

Goran Dragic was de topschutter van Miami. © afp.

NBA Miami Heat heeft vannacht kunnen profiteren van het dagje rust dat vedetten LeBron James en Kyrie Irving bij de Cleveland Cavaliers kregen. Beide sterspelers, een dag eerder nog medeverantwoordelijk voor het recordaantal van 25 driepunters in het duel met Atlanta Hawks, zagen hoe hun teamgenoten met 120-92 onderuit gingen in Miami.

Goran Dragic was met 23 punten de topschutter bij de thuisploeg, dat 18 van zijn laatste 22 duels won. Miami Heat kwam tot achttien driepunters, de hoogste score van de ploeg dit seizoen en de tweede in de clubgeschiedenis. De Heat blijven negende in de Eastern Conference. Detroit Pistons bezet de achtste en laatste plek voor de play-offs.

Uitslagen:

Houston - Memphis 123 - 108

San Antonio - Minnesota 97 - 90 n.v.

Miami - Cleveland 120 - 92

Chicago - LA Clippers 91 - 101

Portland - Brooklyn 130 - 116

Denver - Charlotte 102 - 112

Milwaukee - Toronto 101 - 94

Philadelphia - Detroit 106 - 136



Standen:

EASTERN CONFERENCE



. Atlantic Division:



1. Boston 40 22 0.645

2. Toronto 37 26 0.587

3. New York 25 37 0.403

4. Philadelphia 23 39 0.371

5. Brooklyn 10 51 0.164



. Central Division:



1. Cleveland 42 19 0.689

2. Indiana 31 30 0.508

3. Chicago 31 31 0.500

4. Detroit 30 32 0.484

5. Milwaukee 28 33 0.459



. Southeast Division:



1. Washington 36 24 0.600

2. Atlanta 34 27 0.557

3. Miami 29 34 0.460

4. Charlotte 27 35 0.435

5. Orlando 23 39 0.371



WESTERN CONFERENCE



. Northeast Division:



1. Utah 38 24 0.613

2. Oklahoma City 35 27 0.565

3. Denver 28 34 0.452

4. Portland 26 35 0.426

5. Minnesota 25 37 0.403



. Pacific Division:



1. Golden State 50 11 0.820 (x)

2. LA Clippers 37 25 0.597

3. Sacramento 25 36 0.410

4. Phoenix 20 42 0.323

5. LA Lakers 19 43 0.306



. Southwest Division:



1. San Antonio 48 13 0.787

2. Houston 44 19 0.698

3. Memphis 36 27 0.571

4. Dallas 25 36 0.410

5. New Orleans 24 38 0.387



Programma van zondag:



Atlanta - Indiana

New York - Golden State

Phoenix - Boston

Washington - Orlando

Sacramento - Utah

Dallas - Oklahoma

LA Lakers - New Orleans