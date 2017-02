David Goffin ontmoet Stéphane Robert in openingsronde

Door: redactie

26/02/17 - 23u41 Bron: Belga

© afp.

ATP Acapulco David Goffin (ATP 10) kent zijn eerste opponent op het ATP-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar). De Belgische nummer één, het vijfde reekshoofd op het 'Abierto Mexicano Telcel', werd bij de loting in de eerste ronde aan de Fransman Stéphane Robert (ATP 80) gekoppeld.

De 26-jarige Luikenaar, de eerste landgenoot ooit in de top-tien van de ATP-ranking, speelde op het ATP-circuit nooit eerder tegen de tien jaar oudere Fransman. Neemt Goffin zijn eerste horde, wacht een ronde later de Amerikaan Sam Querrey (ATP 29) of de Brit Kyle Edmund (ATP 49).



Goffin is de enige landgenoot op het ATP-toernooi van Acapulco. De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) is er het topreekshoofd, de als vierde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) de titelverdediger.