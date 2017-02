Pocognoli klimt met Brighton naar leiding in Championship

Door: redactie

Brighton & Hove Albion is de nieuwe leider in de Engelse Championship. Het team van Sébastien Pocognoli versloeg op de 34ste speeldag Reading met 3-0. Newcastle kwam tegen Bristol niet verder dan 2-2 en zakt terug naar de tweede plaats.

Baldock, Murphy en ex-Standard-speler Anthony Knockaert zorgden voor de doelpunten. Pocognoli werd in het slot van de partij naar de kant gehaald. In de stand klimt Brighton (71 punten) naar de eerste plaats, met één punt meer dan eerste achtervolger Newcastle.



Willem II won op de 24ste speeldag in deeredivisie met 0-2 van Excelsior. Koppers en Falkenburg troffen raak. Funso Ojo speelde de hele partij voor Willem II, terwijl Jordy Croux na de pauze en Dries Wuytens in de slotfase invielen. Obbi Oulare kwam niet in actie.



Ryan Sanusi won met Sparta Rotterdam met het kleinste verschil bij NEC. Van Moorsel scoorde de winnende treffer. Heerenveen versloeg Roda JC met 3-0, dankzij goals van Schmidt, Veerman en ex-Standard- en STVV-speler Reza Ghoochannejhad in de tweede helft. Stefano Marzo, bij de thuisploeg, en Tom Van Hyfte, bij Roda JC, speelden de volledige match.



In de stand klimt Heerenveen (36 punten) naar de zesde plaats. Willem II (29 punten) staat negende, Sparta Rotterdam (22 punten) veertiende en Roda JC (20 punten) vijftiende.