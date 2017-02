Bijna 2 jaar na tragische dood van zijn vrouw valt ex-topvoetballer voor charmes van deze schalkse blondine

Door: Glenn Bogaert

Een zwarte bladzijde lijkt stilaan omgedraaid voor Rio Ferdinand. De voormalige Engelse centrale verdediger van Manchester United en de nationale ploeg verloor begin mei 2015 zijn echtgenote Rebecca Ellison aan borstkanker. De mama van drie kinderen (Tate, Tia en Lorenz) vocht slechts kort tegen de verschrikkelijke ziekte en haar dood sloeg dan ook in als een bom. De intussen 38-jarige Ferdinand noemde zijn Rebecca een fantastische moeder en vroeg toen om het immense verdriet in besloten kring te kunnen verwerken.



Bijna twee jaar later klautert diezelfde Ferdinand, die zijn carrière eind mei van datzelfde noodlottige jaar 2015 beëindigde na degradatie met Queens Park Rangers, stilaan uit het dal en heeft hij volgens Engelse bronnen opnieuw genegenheid gevonden in de armen van een vrouw: De amper 25-jarige blondine Kate Wright. De 81-voudige internationale deed er, uit respect voor zijn vrouw en getraumatiseerde kinderen, tot nog toe alles aan om de relatie discreet te houden, maar dat is dus niet bepaald gelukt. En daar zit het weinig verhullende voorkomen van Kat(i)e misschien wel voor iets tussen.